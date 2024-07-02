شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الايجابى 1-1 يحسم الشوط الأول بين إنبى والمقاولون بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين فريقى إنبى والمقاولون العرب في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

تقدم على فوزى لاعب فريق إنبى بالهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10، بينما أدرك محمد سالم هدف التعادل لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 38.

وتعتبر مواجهة إنبي الاختبار الرسمي الأول لـ عماد النحاس مع ذئاب الجبل، بعد غياب نحو سنتين و6 أشهر وأسبوع واحد، ما يعادل 921 يوماً، عن آخر ظهور للنحاس على المقعد الفني للمقاولون.

ويحتل فريق إنبى المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 41 نقطة، بينما يقع المقاولون العرب فى المركز الـ18 والأخير بجدول المسابقة برصيد 19 نقطة، ويمنى النفس فى تحقيق نتائج إيجابية بالمباريات المتبقية من عمر المسابقة.

وخاض فريق إنبى بقيادة سيد ياسين المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع .. أحمد صبيحة ، أحمد يوسف ، أحمد خليل "كالوشا".

خط الوسط .. محمد حامد ، أحمد العجوز ، محمد ناصر ، مصطفى دويدار.

الهجوم .. رفيق كابو ، أحمد أمين "قفة" ، أحمد حواش.

بينما جاء تشكيل المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس كالتالى:

حراسة المرمى .. محمود أبو السعود.

خط الدفاع .. أحمد علاء ، أحمد مودي ، فاروق كابور ، أمير عابد.

خط الوسط .. عمر فتحي ، محمد مجلي ، عمار حمدي ، جوزيف أوشايا.

خط الهجوم .. أمادو نياص ، محمد سالم.