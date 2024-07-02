شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً وتأكيداً لليوم السابع.. مودرن فيوتشر يعلن تغيير اسمه لـ مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر عن تحويل إسم النادي إلى "مودرن سبورت" بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 117 في 27 مايو 2024.

وسيظهر الفريق الأول باللوجو الجديد لنادي مودرن سبورت بداية من مباراة بلدية المحلة بالجولة 29 من الدوري العام غدًا الأربعاء.

وكان الخليج 365 قد أشار فى وقت سابق وقبل الاعلان الرسمى إلى أن نيه النادى الوليد تغيير اسمه إلى مودرن سبورت .. طالع من هنا مودرن فيوتشر .

وأخطرت اللجنة الأولمبية نادي فيوتشر إف سي، بتغيير اسمه ليصبح مودرن سبورت، وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية الرسمية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية للنادي.



ونشرت الجريدة الرسمية بيانا بشأن تغيير اسم نادي فيوتشر، وجاء البيان كالتالي:

بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الميثاق الأولمبي، وعلى لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية، وعلى لائحة النظام الأساسي لنادي فيوتشر إف سي، وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لنادي فيوتشر بتاريخ يوم 22 يناير 2024، بالموافقة على تغيير اسم النادي من نادي فيوتشر إف سي، إلى نادي مودرن سبورت بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي، ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.