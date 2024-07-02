شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخسر من الدومينيكان فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب كرة السلة رجال أمام نظيره الدومينيكان فى أولى مباريات الملحق العالمى المؤهل لأولمبياد باريس والتى تقام باليونان بنتيجة 90-77.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كل من اليونان وجمهورية الدومينيكان.

ويحصل منتخب السلة على راحة غدا من المنافسات على أن يستكمل مبارياته بعد غد الخميس أمام اليونان صاحب الأرض، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى المرحلة النهائية.

وتضم قائمة منتخب السلة فى البطولة كلا من عمرو الجندى - عمر طارق - أنس أسامة - أحمد عادل - يوسف شحاتة - خالد عبدالناصر - باترك يوسف - كريم جيزاوى - عمر هشام - عمر الشيخ - هيثم كمال -يوسف رفعت.



جمهورية الدومينيكان يهزم منتخب مصر فى كرة السلة



مباراة مصر والدومنيكيان



مصر وجمهورية الدومينيكان