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بيراميدز يحسم مباراة الأزمة ويهزم سموحه 3 - 2

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القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويس

الثلاثاء، 02 يوليو 2024 08:52 م

نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على سموحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ28 لدورى nile .

تقدم حسام حسن بضربة جزاء في الدقيقة 15 وتعادل ماييلى، وفى الشوط الثانى أضاف محمود مرعى الهدف الثانى لبيراميدز ، وأضاف فخرى لاكاى الهدف الثالث  بينما اختتم فادى فريد مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الثانى للموج الأزرق ، ليستمر بيراميدز محلقا في الصدارة بعد الفوز الثالث عشر على التوالي رافعا رصيده إلى 65 نقطة ، بينما تجمد رصيد سموحه عند 39 نقطة .

جاءت أحداث الشوط الثانى سريعة من جانب لاعبى بيراميدز الذى نجحوا فى السيطرة على منطقة الوسط بغية إحراز هدف التقدم بعد إنتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، فى ظل المنافسة المشتعلة على الصدارة بين بيراميدز والأهلى . 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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