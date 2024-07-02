شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحسم مباراة الأزمة ويهزم سموحه 3 - 2 والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق بيراميدز في تحقيق الفوز على سموحه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ28 لدورى nile .

تقدم حسام حسن بضربة جزاء في الدقيقة 15 وتعادل ماييلى، وفى الشوط الثانى أضاف محمود مرعى الهدف الثانى لبيراميدز ، وأضاف فخرى لاكاى الهدف الثالث بينما اختتم فادى فريد مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الثانى للموج الأزرق ، ليستمر بيراميدز محلقا في الصدارة بعد الفوز الثالث عشر على التوالي رافعا رصيده إلى 65 نقطة ، بينما تجمد رصيد سموحه عند 39 نقطة .

جاءت أحداث الشوط الثانى سريعة من جانب لاعبى بيراميدز الذى نجحوا فى السيطرة على منطقة الوسط بغية إحراز هدف التقدم بعد إنتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، فى ظل المنافسة المشتعلة على الصدارة بين بيراميدز والأهلى .