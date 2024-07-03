زيزو يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويرغب الفارس الأبيض في مواصلة الانتصارات، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو

ومن المتوقع أن يقود أحمد السيد زيزو تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو، في المباراة التي يستضيفها ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث يتوقع أن يكون تشكيل البرتغالي جوزيه جوميز، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد شحاتة- حسام عبد المجيد- عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد- ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي- يوسف إبراهيم أوباما- أحمد سيد زيزو.

موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة الزمالك أمام نظيره فاركو في تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي يشهدها ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

من المقرر انطلاق مواجهة الزمالك وفاركو عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والاي حصلت على حقوقبث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.