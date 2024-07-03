اتحاد الكرة: إدارة محمد الحنفي للمباريات قانونية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن مشاركة محمد الحنفي في ادارة مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة الحكام القادم مصري.

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: : "لازال عقد فيتور بيريرا ممتد لنهاية شهر أغسطس، والاحتجاج على التحكيم مستمر طوال العمر، والموسم الحالي صوت السوشيال ميديا أصبحت عاليًا، قمنا بتعديل بعض الأمور حتى يتم انتهاء المرحلة الحالية، هناك اخطاء في 8 مباريات من اجمالي 270 لقاء او أكثر، ولم تكن هناك اخطاء مؤثرة في العديد من المباريات".

وتابع الكومي: " أن من حق روي فيتوريا رفع قضية ضد اتحاد الكرة، فوجئنا بأن الخبر المتداول بنفس الصياغة، والمجلس الحالي أمامه شهر ونصف، ونحن متحملين بكل ما يخص موضوع فيتوريا، لاننا واثقين فيما نفعله، ولسنا بالسذاجة لأن نمنح المدرب 4 مليون يورو، وهو من حقه مبلغ 600 الف يورو فقط".

وأشار إلى أن محمد الماشطة المستشار القانوني أكد بأن روي فيتوريا لا يستحق أي شئ، لأن عقد فيتوريا تمت صياغته خارج مصر، وبعد ذلك المجلس قام بمراجعته وتم التوقيع عليه، والنسختين العربية والانجليزية للعقود متطابقتين تمامًا، ونحن متأكدين من ذلك، ومستغرب تماما مما يتداول بشأن ما يثار حول التحقيق مع جمال علام، هناك أندية كثيرة تًعاني من أزمات وايقاف القيد ولم يجرؤ أحد على المطالبة بالتحقيق معهم، وكأنهم يحاولون أن يكونوا أسود فقط على الاتحاد ومسئوليه.

وأوضح أن اتحاد الكرة سوف يقوم بتدريب الحكام خلال الأسبوع المقبل مجددًا على تقنية الفيديو، وسوف يتم العمل على مواصلة علاج الأخطاء وحل كل المشكلات التي تواجه منظومة التحكيم.

وتابع: "أي حكم يكون له اختبارين في اللياقة البدنية، وفقًا للائحة الخاصة بالحكام، ومحمد الحنفي رسب في الاختبار الأول بـ(الملحق)، وفي الاختبار الثاني رسب أول مرة وفي الملحق أبلغ المسئولين انه ليس جاهزًا، ويحق له اجراء اختبار جديد، وبالفعل اجري له بصحبة مجموعة من الحكام، وبعضهم قرر البقاء على الفار دون التواجد في الساحة، وتأكدنا من صحة موقف الحنفي".

وأتم :"رئيس اللجنة القادم سوف يكون مصري بنسبة كبيرة، وسبق وكان عصام عبدالفتاح موجودًا وتعرض لانتقادات عنيفة وطالبوا بالاجنبي وتعاقدنا معه وتعرض لنفس الهجوم، نمتلك كوادر مميزة في إدارة التحكيم".