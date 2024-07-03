عضو الزمالك: "عايز أبقى جامد زي الأهلي"

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد طارق، عضو مجلس إدارة الزمالك، على موقف الزمالك من عدم خوض مواجهة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز، ومن ثم التراجع ولعب مباراة سيراميكا كليوباترا.



وتحدث طارق في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي ابراهيم فايق، حيث قال:"الجمهور كان عنده حق في موقفه بالغياب عن مباراة سيراميكا، جمهور الزمالك يريد رؤية ناديه صاحب مواقف و"جامد" مثل النادي الأهلي".

وتابع: “أنا عايز أبقى جامد ذي النادي الأهلي، لكن هناك عوامل لا تساعدنا، أظن أنا موقفنا سينتج عنه مكتسبات وسيحدث تغيير جذري ونظام مختلف”.

وأكمل: "الأهلي كان مصلحته أن الزمالك ميلعبشي مباراة القمة ومش العكس تمامًا".

وتابع: "الأهلي اشتغل علشان المباراة دي متتلعبشي علشان يستفيد بالنقاط بدون ما يلعب أو إرهاق أو اي حاجه".

وأكمل: "مسؤولين الأهلي شطار في تعاملهم مع أزمة مباراة القمة واحترمهم عليها".

وأردف عضو مجلس إدارة الزمالك: "الأهلي كان طرف في مباراة القمة ومن الذكاء أنهم نفذوا اللي عايزينه بدون ما يظهروا في الصوره".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فاركو في مواجهة الغد، والتي ستنطلق في تمام السابعة مساءًا.