عضو مجلس الزمالك يعلق على قرار استكمال الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار استكمال مسابقة الدوري العام المصري، عقب عدم خوض مواجهة القمة أمام الأهلي.



وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد قرر عدم خوض أي مواجهة إلا بعد لعب كل الأندية كافة المؤجلات، لكنه تراجع وسط غضب جماهيري كبير.

وتحدث محمد طارق في تصريحات تلفزيونية على قرار مجلس الإدارة، حيث قال: "لا أرغب في الحديث عن رأي الشخصي في عودة الزمالك للمشاركة في الدوري. القرار تم اتخاذه بعد التصويت داخل مجلس الإدارة".

وأضاف: "هناك إيجابيات لمجلس الإدارة منذ توليه المهمة أكثر من سلبياته نظرا للمشاكل والأزمات التي واجهها".

وأردف: "لدي توقع بأن هناك حل لأزمة الرخصة الإفريقية قريبا".

وأكمل: "نادي الزمالك يحتاج إلى مساعدة الجميع خاصة أن قيمة المديونيات تصل إلى 4 ملايين دولار".

وأختتم طارق تصريحاته: "لابد من تغييرات جذرية ومسؤولين يستيطيعون تطبيق العدل، محمد سراج عضو مجلس إدارة الأهلي أحد الأسماء التي تحتاج للفرصة لتطوير الكرة المصرية".

ومن المقرر أن يحا الزمالك ضيفًا ثقيلًا على نظيره فاركو في تمام السابعة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري.