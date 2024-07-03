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فرج عامر: أغلقت التليفزيون بعد هدف بيراميدز الأول في شباك سموحة

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ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حزنه من خسارة فريقه أمام بيراميدز في مباراة الأزمة التي تم استكمالها اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.


وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" وافقنا على خوض مباراة بيراميدز اليوم بالطريقة التي أعلنت عنها رابطة الأندية تفادياً لوقوع أي أزمات وحرصاً على استمرار المسابقة".

وتابع:" تابعت المباراة من المنزل ولكن بعد هدف بيراميدز الأول في مباراة اليوم أغلقت التليفزيون ورفضت استكمال اللقاء بسبب الظروف التي أقيمت فيها المباراة ولكن فوجئت بتسجيل سموحة هدف".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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