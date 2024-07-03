تركيا تُقصي النمسا وتتأهل إلى ربع نهائي يورو 2024

استطاع منتخب تركيا من تحقيق الفوز على نظيره النمسا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وأقيم لقاء منتخب تركيا ضد النمسا، ضمن إطار منافسات الدور الـ16 بكأس أمم أوروبا، على ملعب “ريد بول أرينا”.

وافتتح ميريح ديميرال التسجيل بالهدف الأول للمنتخب التركي، في الدقيقة 1 من خطأ دفاعي فادح من منتخب النمسا.

ثم أحرز ديميرال هدف تركيا الثاني في الدقيقة 60 من رأسية في شباك النمسا، من تمريرة أردا جولر لاعب ريال مدريد.

وقلص جريجوريتش الفارق بالهدف الأول لـ منتخب النمسا في الدقيقة 66، من صناعة بوش.

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وبهذه النتيجة، ضرب منتخب تركيا موعدًا مع نظيره هولندا في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وبدأ منتخب تركيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميرت جونوك.

خط الدفاع: ميرت مولدور، ديميرال، عبدالكريم بارداكسي، فردي أوجلو.

خط الوسط: كان أيهان، إسماعيل يوكسك، أوركون كوكو.

خط الهجوم: أردا جولر، يلدز، باريس ألبير يلماز.