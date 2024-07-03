عرض خليجي للتعاقد مع نجم الاهلي

تلقى أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والمعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، عرضًا رسميًا للانتقال إلى الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووصل عرض رسمي من أحد أندية قطر إلى لجنة التعاقدات في النادي الاهلي من أجل شراء أحمد قندوسي بعد انتهاء إعارته في صفوف سيراميكا كليوباترا.

وأكدت المصار أن العرض المادي الذي تقدم به النادي القطري لشراء أحمد قندوسي، مجزي من الناحية المادية.

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وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك فإن لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء لم تحسم موقفها حتى الآن، لحين الرجوع للمدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر.

وأكد مارسيل كولر رفضه لعودة أحمد قندوسي بسبب وجود تكدس في قائمة الاهلي، ولكن لجنة تخطيط الكرة في النادي رفضت التفريط في اللاعب.

وطلبت لجنة التخطيط عودة قندوسي إلى صفوف الاهلي في الموسم الجديد من أجل الاستفادة من خدماته بعد تألقه الكبير في صفوف سيراميكا كليوباترا بالموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يفضل العودة إلى الأحمر مع نهاية الموسم أو الاحتراف الخارجي.