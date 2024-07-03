كهربا يشعل أزمته مع كولر قبل لقاء الاهلي والداخلية في الدوري الممتاز

كشفت تقارير صحفية أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أشعل الأزمة بينه وبين السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر.

وكان قد أثار محمود عبد المنعم كهربا غضب كولر خلال مشاركته في مران الاهلي للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة فاركو.

حيث رفض كهربا استكمال مران المستبعدين من مباراة فاركو التي أقيمت يوم السبت الماضي، ليستبعده كولر من مباراة طلائع الجيش التالية ومنعه من خوض مران الفريق الجماعي.

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وأشارت التقارير أن كهربا غاب عن مران الاهلي الجماعي مساء اليوم، واكتفى بخوض تدريبات منفرده بملعب التتش صباح اليوم.

ويستعد الاهلي لمواجهة الداخلية مساء يوم الخميس القادم على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 20 مباراة.