بينهم صن داونز.. الهلال السعودي يخوض 5 وديات استعدادا للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الهلال السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، خوض الفريق 5 وديات خلال الاستعدادات للموسم المقبل.

ويخوض الهلال السعودي 5 مباريات ودية، بينهم مباراة ضد صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وجاءت مواعيد وديات الهلال الخمس، كالآتي:

الهلال - إس سي فينز نويشتات، الجمعة 19 يوليو

الهلال - العربي القطري، الإثنين 22 يوليو

الهلال - صن داونز، الجمعة 26 يوليو

الهلال - كومو 1907، الإثنين 29 يوليو

الهلال - أودينيزي كالتشيو، السبت 3 أغسطس