اخبار الرياضه

بينهم صن داونز.. الهلال السعودي يخوض 5 وديات استعدادا للموسم الجديد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن نادي الهلال السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، خوض الفريق 5 وديات خلال الاستعدادات للموسم المقبل.

ويخوض الهلال السعودي 5 مباريات ودية، بينهم مباراة ضد صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وجاءت مواعيد وديات الهلال الخمس، كالآتي:

الهلال - إس سي فينز نويشتات، الجمعة 19 يوليو

الهلال - العربي القطري، الإثنين 22 يوليو

الهلال - صن داونز، الجمعة 26 يوليو

الهلال - كومو 1907، الإثنين 29 يوليو

الهلال - أودينيزي كالتشيو، السبت 3 أغسطس

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا