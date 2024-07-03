بينهم صن داونز.. الهلال السعودي يخوض 5 وديات استعدادا للموسم الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
أعلن نادي الهلال السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس"، خوض الفريق 5 وديات خلال الاستعدادات للموسم المقبل.
ويخوض الهلال السعودي 5 مباريات ودية، بينهم مباراة ضد صن داونز الجنوب أفريقي، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.
وجاءت مواعيد وديات الهلال الخمس، كالآتي:
الهلال - إس سي فينز نويشتات، الجمعة 19 يوليو
الهلال - العربي القطري، الإثنين 22 يوليو
الهلال - صن داونز، الجمعة 26 يوليو
الهلال - كومو 1907، الإثنين 29 يوليو
الهلال - أودينيزي كالتشيو، السبت 3 أغسطس