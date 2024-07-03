قرار عاجل من مدرب الأهلي ضد كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة الداخلية.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر قرر مواصلة استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من مران الفريق الجماعي.

وأوضح المصدر أن كهربا أدى مرانه منفردا صباح اليوم الثلاثاء، بعيدا عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأتم المصدر أن فرص غياب اللاعب عن مباراة الداخلية كبيرة في ظل وجود قرار تربوي ضده من جانب الجهاز الفني للأهلي.

وقال مصدر لموقع "الخليج 365" أن قرار استبعاد كهربا من لقاء طلائع الجيش جاء بسبب غضب كولر من اللاعب، عقب رفضه خوض مران المستبعدين بعد مباراة فاركو.

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