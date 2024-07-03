رسميا.. تخصيص يوم وطني في البرازيل باسم بيليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قررت دولة البرازيل تخصيص يوم 19 نوفمبر من كل عام، كيوم وطني للاحتفال بأسطورة كرة القدم بيليه.

ووفقا لوكالة الأنباء البرازيلية فإن الحكومة البرازيلية أعلنت رسميا اليوم الثلاثاء أن الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا مرر قانونا يقضي بتكريم بيليه الفائز مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس العالم ثلاث مرات، والذي توفي يوم 29 ديسمبر 2022 عن عمر يناهز 82 عاما.

وتحدد يوم 19 نوفمبر من كل عام للاحتفال ببيليه، لأنه اليوم الذي شهد تسجيل الجوهرة السوداء هدفه رقم 1000 من ضربة جزاء خلال فوز فريقه سانتوس على فاسكو دي جاما 2 /1 على استاد ماراكانا في عام 1969.

الجدير بالذكر أن كاليستي ارانتيس والدة بيليه توفيت الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 101 عام.

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