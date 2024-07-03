بعد انتهاء دور الـ16.. تعرف على مواعيد مباريات ربع نهائي يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، حيث كان منتخب تركيا آخر المتأهلين لربع النهائي بعد تخطي عقبة النمسا.

وشهد دور ثمن النهائي تنافس شرس بين المنتخبات الـ16، وفاز إسبانيا على جورجيا، وتخطت ألمانيا عقبة الدنمارك، وانتصر منتخب إنجلترا على سلوفاكيا بصعوبة، وفي مفاجأة كبرى تأهل سويسرا على حساب إيطاليا.

وبهدف عكسي فاز منتخب فرنسا على بلجيكا، وتخطت البرتغال نظيره سلوفينيا بركلات الترجيح، بينما تأهل منتخب تركيا على حساب النمسا.

وتبدأ مواجهات دور ربع نهائي دوري أمم أوروبا يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو 2024.

مواعيد مباريات ربع نهائي يورو 2024

إسبانيا ضد ألمانيا - الجمعة - 7 مساء

البرتغال ضد فرنسا - الجمعة 10 مساء

إنجلترا ضد سويسرا - السبت - 7 مساء

هولندا ضد تركيا - السبت - 10 مساء