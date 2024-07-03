تمكن منتخب تركيا من تحقيق الفوز على نظيره النمسا بنتيجة 2-1، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وأقيم لقاء منتخب تركيا ضد النمسا، ضمن إطار منافسات الدور الـ16 بكأس أمم أوروبا، على ملعب “ريد بول أرينا”.

وافتتح ميريح ديميرال التسجيل بالهدف الأول للمنتخب التركي، في الدقيقة 1 من خطأ دفاعي فادح من منتخب النمسا.

ثم أحرز ديميرال هدف تركيا الثاني في الدقيقة 60 من رأسية في شباك النمسا، من تمريرة أردا جولر لاعب ريال مدريد.

وقلص جريجوريتش الفارق بالهدف الأول لـ منتخب النمسا في الدقيقة 66، من صناعة بوش.

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بينما تمكن منتخب هولندا، باللحاق بركب المتأهلين لربع نهائي يورو 2024، بعد التغلب على رومانيا 3-0، اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا.

وجاءت ثلاثية منتخب “الطواحين”، عن طريق كل من؛ كودي جاكبو في الدقيقة 20، وهدفان لدونييل مالين (83 و90).

موعد مباراة تركيا ضد هولندا في ربع نهائي يورو 2024

تنطلق المباراة يوم السبت المقبل، 6 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.