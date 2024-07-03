عضو إدارة الزمالك يوجه اتهامًا لـ الاهلي بخصوص مباراة القمة

هاجم محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك، النادي الاهلي، بسبب انسحاب الأبيض من مباراة القمة في الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد طارق في برنامج الكورة مع فايق عبر قناة ام بي سي مصر 2:” مصلحة الاهلي كانت أن الزمالك ميلعبش اللقاء”.

وتابع:” الاهلي استفاد إنه ملعبش المباراة وحصد النقاط دون مجخود أو أرهاق وأراح لاعبيه”.

وواصل:” أحترم المسؤوولين في الاهلي، عرفوا كيف يتعاملوا مع أزمة مباراة القمة، نفذوا جميع ما يريدوه دون الظهور في الصورة”.

أقرأ أيضًا.. عرض خليجي للتعاقد مع نجم الاهلي

وأردف:” بالنسبة لأزمة الكونفدرالية، نعمل على حلها في هذا الفترة، حيث تبلغ المديونيات المستحقة على الزمالك 4 مليون دولار”.

وانتقل بـ حديثه عن بيراميدز:” بيراميدز أصبح فريق قوي وينافس بقوة على الدوري، لا أعرف لماذا توجد عقبات أمامهم، ما المشكلة أن يتوج بيراميدز بالدوري”.

وأختتم حديثه:” جميع أندية الدوري المصري الآن لديها نفس مطالب الزمالك وحركنا المياه الراكدة”.