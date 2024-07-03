"فينيسيوس ضد خاميس رودريجيز"..التشكيل الرسمي لموقعة البرازيل وكولومبيا في الكوبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

أعلن دوريفال جونيور المدير الفنى لمنتخب البرازيل، والأرجنتيي نيستور لورينيزو مدرب كولومبيا التشكيل الرسمي للمواجهة التي ستجمع بينهما فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على ملعب ليفاي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ويبدأ السامبا المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ويندل، ماركينيوس، إيدير ميليتاو، دانيلو.

خط الوسط: برونو جيماريش، جواو جوميز، لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: رافينيا، رودريجو، فينيسيوس جونيور.



فيما يخوض منتخب كولومبيا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

خط الدفاع: دانييل مونوز، دافينسون سانشيز، كارلوس كويستا، ديفير ماشادو.

خط الوسط: ريتشارد رويس، جيفرسون ليرما، جون أرياس.

خط الهجوم: خاميس رودريجيز، جون كوردوبا، لويس دياز.