شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يدخلون "تلاجة" كولر فى الأهلي.. رضا سليم وكهربا وديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسرى كولر المدير الفني للنادى الأهلى ترتيب أوراقه داخل صفوف الفريق بالإعتماد على عدد من اللاعبين كقوام أساسى بالإضافة لتسكين البعض منهم كبدلاء على أمل الإستعانة بأحدهم أثناء سير اللقاءات التي ستشهد ضغطا كبيرا في الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن يخوض الأهلى مباراة كل ثلاثة أيام وهو ما جعل كولر يستند على بعض اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة تماما مع الفريق من بداية الموسم مثل خالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيسر بدلا من محمد هانى الذى عانى من ضغط المباريات خلال الآونة الأخيرة وطاهر محمد طاهر ، وياسر إبراهيم العائد من فترة إصابة ، وغيرهم من اللاعبين الذين ظهروا مع الأهلى خلال المباريات الأخيرة وأثبتوا تفوق كبير .



ورغم ذلك وحاجة الفريق الكروى لكل اللاعبين إلا أن هناك بعض اللاعبين ظهر أنهم فشلوا في إقناع كولر بمستواهم الفني سواء بسبب طريقتهم أو لازماتهم خارج الملعب نستعرضهم في التقرير التالى :-

• رضا سليم



المغربى رضا سليم والذى تعاقدت معه لجنة التخطيط في بداية الموسم وظهر بشكل رائع نال عليه استحسان الجميع ، إلا أنه ومنذ الإصابة التي ألمت به في الكتف وأبعدته بضع شهور وعاد بعدها بعيدا عن مستواه الفني ولم يقنع كولر بمستواه وخرج من الحسابات تماما وربما يصبح أحد الخيارات الأولى للخروج أو الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خاصة وأن مركزه أصبح محاط بأكثر من لاعب .

• كهربا



دخل في صدام أكثر من مرة مع كولر بسبب عدم مشاركته بشكل أساسى ، خاصة وأنه يرى أنه أفضل من موديست المهاجم الأساسى للأهلى الذى يصر الخواجه السويسرى على الإعتماد عليه ، حتى جاء الموقف الأخير عندما رفض اللاعب التدريب مع المستبعدين بعد لقاء الأهلى وفاركو بالدورى وسط رؤية كولر وجهازه المعاون وهو ما أدى لغضب الأخير وطلب من الإدارة عدم تدرب اللاعب معه خلال الفترة المقبلة .

• ديانج



المالى ديانج بعدما ظهر بمستوى جيد خلال المواسم الماضية إلا أنه لم يشارك مع الأهلى خلال الموسم الحالي تماما ، نظرا لإعتماد كولر على الثنائى مروان عطيه وإمام عاشور وعمرو السولية ، مما دفع المدير الفني للموافقة على رحيل المدافع المالى حال وصول عرض قوى من إحدى الدوريات الأوروبية .