شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يواصل معسكره المغلق استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى تدريباته الجماعية في معسكره التدريبى الثانى المقام حاليا استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة والتى ستقام فى مصر خلال الفترة المقبلة.



واختار المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة تضم 24 لاعبا للمشاركة في المعسكر التدريبى فى الفترة من 29 يونيو الى 7 يوليو المقبل، بينهم عناصر جديدة فى إطار التجهيز للمرحلة النهائية قبل اختيار القائمة النهائية لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية القادمة.



وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من عبد العزيز صباح ،محمد السيد ،ابراهيم حسن، أحمد حمدى ،يوسف مرتضي ، محمد غنيم واللاعبين هم مصطفي سمير ، مصطفى أحمد، مصطفى صاصا، حسان محمد، أحمد الشحات، هيثم عاطف كوستا، اسلام أحمد، كريم سيد، محمد عبدالنبي لوحا، حسام باولو، الحسينى طة، أحمد إيشا، محمود عماد، أحمد تمساح، محمد شوقي، عبدالرحمن حميدو، مصطفى كامافينجا ومحمد السيد صنارة.



ويحظى منتخب الشاطئية بدعم كبير ومساندة من اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ومحمد ابو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة الشاطئية من أجل اعداد المنتخب بشكل قوى قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية المقبلة،المؤهلة إلى كأس العالم القادم.