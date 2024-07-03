شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك أمام فاركو اليوم الأربعاء 3 -7 - 2024 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع فاركو على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب الزمالك وفاركو في جدول الدوري

ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 40 هدف.

2_نتيجة آخر ظهور للزمالك وفاركو في الدوري

وفاز الزمالك على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة فيما خسر فاركو من الاهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

3_الزمالك يتفوق على فاركو في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 17.40 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لفاركو 5.05 مليون يورو.

4_ مواجهات الزمالك وفاركو

التقى الزمالك مع فاركو فى 7 لقاءات قبل مباراة الليلة بواقع 5 مباريات بالدورى المصري ولقاء بكأس مصر ولقاء بكأس الرابطة ، حقق الفارس الابيض 3 انتصارات وحقق الفريق البرتقالى فوزين وانتهت مباراتين بالتعادل ، وسجل هجوم الزمالك 10 أهداف واكتفى هجوم فاركو بستة أهداف.

انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

5_ أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 23 مباراة حقق 13 فوز وأربعة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات وسجل لاعبيه 36 وتلقت شباكه 17 هدف وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.