شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ساخن بين حسام أشرف ومايلى قبل مباريات اليوم فى الجولة 29 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

يتساوى حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، والكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز في صدارة جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل مباريات اليوم فى الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

تقام اليوم الأربعاء مباراتين ضمن منافسات الجولة التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري "دوري NILE" الأولى تجمع مودرن فيوتشر مع بلدية المحلة، والثانية يلتقي فيها سيراميكا مع الإسماعيلي، في مواجهات تنتظرها الإثارة، في ظل الظروف المحيطة بتلك الفرق.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين.

حسام اشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك لازال في الصدارة بعدما سجل 12 هدف و 2 اسيست في 26 مباراة في الدوري.

هدافى الدوري المصري

1_حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدف

2_ مايلى ، بيراميدز ، 12 هدف

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 10 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف