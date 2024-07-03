شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستدرج الإسماعيلى على ستاد المقاولون بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج سيراميكا نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 29 بالدوري المصري، بحثا عن تحسين نتائجه في المسابقة عقب الخسارة برباعية من الزمالك في الجولة الماضية، واستعادة عروضه الطيبة في مشواره بالموسم الحالي تحت قيادة أيمن الرمادي.

ويتطلع فريق الإسماعيلي إلى تقديم مردود قوى والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية، وغسل أحزانه عقب الخسارة الأخيرة من المصري بهدف نظيف في ديربي القناة، والعودة لسكة الانتصارات أو التعادل على أقل تقدير.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة في جدول مسابقة الدوري، بينما يقبع الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، ويرغب كلاهما في تصحيح أوضاعه بعد الهزيمة في الجولة الماضية.

وتشهد مواجهات سيراميكا والإسماعيلى دائما ندية كبيرة قبل مواجهة الفريقين، وتعد مباراة اليوم، هي التاسعة بين الإسماعيلى وسيراميكا، حيث سبق والتقى الفريقان في 8 مواجهات جاءت متكافئة، فاز سيراميكا فى 3 مواجهات وفاز الإسماعيلى 3 مباريات وحسم التعادل مباراتين، وسجل لاعبو سيراميكا 12 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا.