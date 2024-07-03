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"استفز وقلل من النادي".. عضو الزمالك ينتقد تصريحات ثروت سويلم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، بسبب تصريحاته عن النادي.

وعلق سويلم، في وقت سابق، على انسحاب الزمالك من مباراة الأهلي، قائلا: "إصرار الزمالك على موقفه بعدم اللعب؟، لا يوجد شئ هكذا وكل شخص يقول ما يريد، كما أن الزمالك ليس في المنافسة ليتحدث عن تأثير ترتيب الدوري".

وقال طارق في تصريحات خلال مداخله تليفونية عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "ثروت سويلم استفز وقلل من نادي الزمالك ولابد أن يعرف أنه فى خصومة مع نادي كبير".

وأضاف: "من ساعة ما ولدت وثروت سويلم موجود، وأقول أنا أسف لو لم تمتلك ثقافة الكلام بتطلع ليه؟".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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