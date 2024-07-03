شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات أمام فاركو الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه الزمالك نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 40 هدف.

وفاز الزمالك على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر فاركو من الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

ويعانى الزمالك من عدة إصابات قبل مواجهة فاركو، على رأسها محمود عبد الرازق شيكابالا، سيف الجزيرى، أحمد فتوح ،ناصر منسى، مصطفى الزنارى، سيف جعفر، حيث يعانى شيكابالا من مزق فى العضلة الامامية، و الجزيرى اصابة فى الخلفية، فتوح الإصابة فى الكاحل، جعفر ومنسى و الزنارى العضلة الخلفية، هذا بخلاف اصابة محمد حمدى الونش ومحمد عبد الشافى واحمد حمدى بالرباط الصليبى.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباريات بتشكيل مكون من محمد صبحى فى حراسة المرمى، عمر جابر، محمد شحاتة، حسام عبدالمجيد ،حمزة المثلوثى فى خط الدفاع، بينما عبدالله السعيد و ناصر ماهر و نبيل عماد دونحا فى خط الوسط، على أن يشارك زيزو و يوسف أوباما ومصطفى شلبى فى الهجوم.