شكرا لقرائتكم خبر عن سكاوتنج الأهلى ترشح يسري وحيد لتدعيم كتيبة كولر فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

رشحت لجنة الاسكاوتنج بالأهلي يسري وحيد جناح أيمن طلائع الجيش من أجل الانضمام لصفوف الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي باعتباره من أبرز لاعبي الأطراف في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، على أن يحسم المدرب السويسري الموقف النهائي من ضم لاعب الفريق العسكري من عدمه.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي التعاقد مع لاعب أو اثنين في مركز الجناحين، أحدهما محلي والآخر أجنبي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما بدأ أكثر من نادي التحرك للتعاقد مع أكثر لاعب في الفترة القادمة، لتلبية احتياجات الجهاز الفني وتوفير كل الصفقات المطلوبة من قبل مارسيل كولر.

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الأهلي على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين على ‏استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقال كولر: سعيد بالأداء والنتيجة التي حققها الأهلي أمام طلائع الجيش. لاعبو الفريق نفذوا ‏التعليمات الفنية المطلوبة منهم في الشوط الأول وسجلوا ثلاثة أهداف، وواصلوا الأداء بنفس ‏القوة خلال الشوط الثاني.‏

وأشار المدير الفني إلى أنه أجرى تغييرات مبكرة لإراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط ‏المباريات ، مُشيداً بالمستوى المميز الذي قدمه طاهر محمد طاهر، خلال المباراة وتسجيله الهدف ‏الأول للفريق وصناعة الهدف الرابع، لافتًا إلى أنه صاحب القرار في تسديد طاهر ركلة ‏الجزاء التي حصل عليها الفريق.‏

وشدد كولر على أن الأهلي يواجه ضغط مباريات في بطولة الدوري، وأن الفريق يخوض ‏مباراة كل ٤٨ ساعة، وهو ما يواجهه الجهاز الفني بتطوير طريقة اللعب والتركيز على ‏استغلال الفرص والتدوير بين اللاعبين لمواجهة الضغط النفسي والذهني والفني الذي يتعرض ‏له الفريق.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يقاتل من مباراة لأخرى في المسابقة ‏بحثًا عن الفوز ببطولة الدوري، وأنه يمتلك الحلول الفنية لتعويض أي غياب عن الفريق.‏