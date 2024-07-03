شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الأولمبى يرسل قائمته النهائية للأولمبياد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يرسل منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، القائمة النهائية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس الشهر الجاري، إلى اللجنة المنظمة لمنافسات كرة القدم، وذلك قبل ساعات من الدخول في المعسكر الأخير استعدادا للبطولة.

يدخل منتخب مصر الأولمبى، معسكرا مغلقا ببرج العرب بالإسكندرية يوم 5 يوليو المقبل، واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبى، على السفر إلى فرنسا يوم 13 يوليو المقبل، على متن طائرة خاصة؛ للمشاركة في الأولمبياد التي يبدأ المنتخب مشواره فيها يوم 24 من الشهر القادم.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم فى أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة برفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

وخاض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين أمام كوت ديفوار أثناء التحضيرات الأولية لـ أولمبياد باريس، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز فى المباراة الأولى وفاز فى المباراة الثانية الثلاثاء، بهدفين باستاد القاهرة.