شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسماء لفريق مودرن فيوتشر قبل الظهور باسمه الجديد اليوم بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسؤولو مودرن فيوتشر تغيير اسم النادي ليصبح مودرن سبورت، حيث يعد ذلك التغيير في اسم النادي هو الرابع في تاريخه، والثاني خلال موسم واحد وهو الموسم الجاري 2023-2024.

بعد استحواذ شركة فيوتشر على نادي كوكاكولا، الذي نجح في الصعود للدوري المصري الممتاز، موسم 2021-2022، تقرر تغيير اسم النادي ليكون فيوتشر بدلا من كوكاكولا، كان ذلك في سبتمبر 2021.

وفي بداية الموسم الكروي الجاري، ومع تولي إدارة جديدة للنادي، تقرر تغيير اسم النادي للمرة الثانية، ليكون مودرن فيوتشر بدلا من فيوتشر فقط، وأخيراً أعلن أمس الثلاثاء، عن تغيير اسم النادي للمرة الثالثة، ليكون مودرن سبورت.

يظهر في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، فريق مودرن فيوتشر "سابقاً"، باسمه الجديد، مودرن سبورت، بعدما أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر عن تحويل إسم النادي إلى "مودرن سبورت" بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 117 في 27 مايو 2024.

وسيظهر الفريق الأول باللوجو الجديد لنادي مودرن سبورت بداية من مباراة بلدية المحلة بالجولة 29 من الدوري العام اليوم الأربعاء.