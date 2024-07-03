شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يلجأ لسياسة التدوير لتجنب الإصابات فى المصري والان مع تفاصيل الخبر

لجأ الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، إلى سياسة التدوير بين اللاعبين، وذلك لتجنب الإصابات العضلية بسبب الاجهاد، ومنح الفرصة لأكبر عدد من لاعبي الفريق للوقوف على حقيقة مستواهم قبل تحديد من موقفهم من البقاء مع الفريق أو الرحيل في الميركاتو الصيفي.

ويعود اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، إلى استئناف تدريباته بمعسكره المغلق بإستاد الكلية الحربية، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها علي ماهر للفريق، عقب الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة 29 بالدوري.

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة والمقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وطلب علي ماهر تقريراً من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمود الشحات، للتعرف على موقف المصابين من المشاركة في مواجهة بلدية المحلة، وتضم قائمة المصابين، حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، والذي أصيب بشرخ في إصبع القدم الكبير وتم وضع قدم اللاعب في الجبس لتثبيت الأصبع، بالإضافة لإسلام عطية المصاب بجزع في الرباط الخارجي للركبة، فيما يعاني حسن علي من إصابته بكدمة في مفصل الركبة، بينما تضم القائمة أيضًا الغاني ليستويل أمانكونا المصاب بشد في عضلة السمانة، وكذلك الحارس عصام ثروت المصاب بالتهاب في أوتار الكتف.

واحتفظ النادي المصري بالمركز الثالث في جدول مسابقة الدوري 48 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 14 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 مواجهات آخرى، وسجل لاعبو المصري 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.