شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك وفاركو فى الدورى قبل لقاء الليلة ؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة دورى nile.



أرقام الزمالك وفاركو

أرقام الزمالك وفاركو فى الدوري

يحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 11 لقاء وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 40 هدفا.

وفاز الزمالك على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر فاركو من الأهلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدوري.

ويعانى الزمالك من عدة إصابات قبل مواجهة فاركو، على رأسها محمود عبد الرازق شيكابالا، سيف الجزيرى، أحمد فتوح،ناصر منسى، مصطفى الزنارى، سيف جعفر، حيث يعانى شيكابالا من مزق فى العضلة الامامية، والجزيرى اصابة فى الخلفية، فتوح الإصابة فى الكاحل، جعفر ومنسى والزنارى العضلة الخلفية، هذا بخلاف اصابة محمد حمدى الونش ومحمد عبد الشافى واحمد حمدى بالرباط الصليبى.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباريات بتشكيل مكون من محمد صبحى فى حراسة المرمى، عمر جابر، محمد شحاتة، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثى فى خط الدفاع، بينما عبدالله السعيد وناصر ماهر ونبيل عماد دونحا فى خط الوسط، على أن يشارك زيزو ويوسف أوباما ومصطفى شلبى فى الهجوم.