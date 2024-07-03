شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يظهر باسمه الجديد لأول مرة فى لقاء بلدية المحلة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يظهر فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء فريق مودرن فيوتشر "سابقاً" باسمه الجديد مودرن سبورت، بعدما أعلن مجلس إدارة نادى مودرن فيوتشر عن تحويل اسمه إلى "مودرن سبورت" بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادى وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد 117 فى 27 مايو 2024.

وسيظهر الفريق الأول باللوجو الجديد لنادى مودرن سبورت بداية من مباراة بلدية المحلة بالجولة 29 من الدورى المصرى اليوم الأربعاء.

وأخطرت اللجنة الأولمبية نادى فيوتشر إف سى، بتغيير اسمه ليصبح مودرن سبورت، وتم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية الرسمية، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية العادية للنادى.



ونشرت الجريدة الرسمية بيانا بشأن تغيير اسم نادى فيوتشر، وجاء البيان كالتالى..

بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وعلى الميثاق الأولمبى، وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية، وعلى لائحة النظام الأساسى لنادى فيوتشر إف سى، وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لنادى فيوتشر بتاريخ يوم 22 يناير 2024، بالموافقة على تغيير اسم النادى من نادى فيوتشر إف سى، إلى نادى مودرن سبورت بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادى، ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره.