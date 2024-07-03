شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد 11 لاعبا أمام سيراميكا اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يفقد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى 11 لاعبا خلال مباراة فريقه أمام سيراميكا المقرر لها اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من دورى Nile.

ويغيب عن الإسماعيلى كل من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزى وأحمد الشيخ وعماد حمدى ومحمد عمار للإصابة، وحمدى النقاز للإيقاف، بالإضافة إلى عبد الرحمن الدح وباسم مرسى للاستبعاد الفنى، ومحمد هاشم وأحمد محسن وكريم عرفات للاستبعاد من تدريبات الفريق الأول.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: كمال السيد، عبدالله جمال

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد دسوقى، محمد نصر، حاتم سكر، عصام صبحى

الوسط: محمد بيومي، محمد مخلوف، هشام محمد، عبد الرحمن مجدى، محمد عبد السميع، عمر الساعي، مروان حمدى، محمد خطاري، عمر القط، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، على الملواني، حسن صابر، خالد النبريصى

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق 7 فوز وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.