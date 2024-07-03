بيولي يقترب من قيادة اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - توصل نادي اتحاد جدة السعودي لإتفاق مع ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، لقيادة العميد في الموسم الكروي الجديد 2024-2025، بعد رحيل مارسيلو جاياردو بشكل رسمي.

أكدت تقارير صحفية أوروبية عبر شبكة "سكاي سبورتس" أن نادي اتحاد جدة نجح في الوصول لإتفاق مع ستيفانو بيولي حتى 3 سنوات مقبلة يونيو 2027.

ووقع بيولي على عقود تدريب اتحاد جدة ولا يفصله سوى الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما وقع عقدا لمدة 3 سنوات.

ويعتبر مسؤولو اتحاد جدة، ستيفانو بيولي الخيار الأمثل والأنسب للعميد في مشروعهم الجديد في الموسم المقبل، من أجل العودة للبطولات من جديد.

وكان نادي اتحاد جدة أعلن بشكل رسمي رحيل مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بعد موسم واحد مع العميد في القيادة الفنية.

قاد المدرب جاياردو، فريق اتحاد جدة في 30 مباراة حتى الان خسر خلالهم 13 لقاء، وودع دوري أبطال آسيا من دور الثمانية، وكأس ملك خادم الحرمين من نصف النهائي، وبطولة كأس العالم للأندية من الدور الثاني، والخسارة في نهائي كأس السوبر السعودي والفشل في التواجد في المربع الذهبي.

بينما قاد بيولي، ميلان إلى تحقيق بطولة الدوري الإيطالي خلال فترته معهم قبل أن يرحل في الموسم المنقضي بعد الفشل في تحقيق أي بطولة.

