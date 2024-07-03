"النجوم" يحذر إتحاد الكرة من عواقب أي مجاملة لنادي بيراميدز



ياسر رشاد - القاهرة -

حذر محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم مسئولي الإتحاد المصري لكرة القدم من مغبة تكرار التسرع في إتخاذ قرار بالموافقة للكاف على إصدار رخصة المشاركة الأفريقية لنادي بيراميدز مذكراً بعواقب التسرع فيما إتبعه إتحاد الكرة سابقاً مع فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق والذي ترتب عليه مطالبة المدير الفني بغرامة قد تصل الى 4 مليون دولار تتحملها خزينة الإتحاد.



وقال "الطويلة" محذراً من التكرار والتسرع بالسماح في منح الرخصة لنادي بيراميدز قد يكلف الإتحاد غرامات لا طاقة له بتحملها.

كما وجه رئيس نادي النجوم رجاء للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بسرعة التدخل بصفته المسئول الأول عن حماية المال العام في مجال الرياضة والتأكيد على مسئولي الإتحاد بالرد على ما أشرنا إليه ومراجعة ما تم ذكره في الخطابات الرسمية والبيانات عبر صفحة النادي الرسمية وأرسل منها نسخة عبر البريد الإلكتروني للإتحاد كوثيقة مثبته.



وإختتم "محمد الطويلة" حديثه الى جميع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الكرة يرجوهم فيها بالتدخل ومراجعة الإجراءات التي قام بها الإتحاد في هذا الشأن حيث أننا قد أرسلنا وحذرنا على كل ما يمكن أن ينجم عن التساهل في الأمر.