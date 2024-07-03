التاريخ يحسم قمة إنجلترا و سويسرا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه المنتخب الإنجليزي وصيف النسخة الماضية، نظيره سويسرا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وتأهل المنتخب الإنجليزي بعد التغلب على سلوفاكيا بشق الأنفس بهدفين لهدف، وفي المقابل فقد تمكن منتخب سويسرا في إقصاء حامل اللقب إيطاليا من دور الستة عشر، بتحقيق الفوز بهدفين دون رد، ليضرب موعدًا مع منتخب الأسود الثلاثة.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقبل تلك المواجهة التي سوف تجمع بينهما ضمن مباريات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

نقدم إليكم تاريخ مواجهات إنجلترا و سويسرا

تواجه المنتخبين إنجلترا وسويسرا في جميع البطولات 27 مرة، فاز الإنجليز 18 مرة، بينما سويسرا 3 مرات، وحسم التعادل 6 مواجهات.

سجل المنتخب الإنجليزي 59 هدف في مقابل 20 هدفا لسويسرا.

ستكون هذه المواجهة الرابعة بين إنجلترا وسويسرا في بطولة كبرى، بعد كأس الأمم الأوروبية (3) وكأس العالم (1).

لم تفز سويسرا حتى الآن بأي من المواجهات الثلاث السابقة (تعادل 1 – خسر 2)، وسجلت هدفًا واحدًا فقط في تلك اللقاءات، وهو ركلة الجزاء التي سجلها كوبيلاي توركيلماز في دور المجموعات بكأس الأمم الأوروبية 1996.

حافظ منتخب إنجلترا على نظافة الشباك أربع مرات في آخر 5 مباريات بجميع المسابقات، بينما فشلت سويسرا في الحفاظ على شباكها نظيفة.