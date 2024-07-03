طلب عاجل من كولر في الاهلي قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي من جهازه الطبي بقيادة أحمد جاب الله سرعة تجهيز الثنائي بيرسي تاو وعمر كمال لمباراة بيراميدز المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي نظيره بيراميدز يوم 12 يوليو الجاري، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على أن يتواجها مرة أخرى يوم 22 من ذات الشهر ضمن مباريات الدور الثاني من البطولة.

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وكان الثنائي بيرسي تاو وعمر كمال قد غابا عن مباريات النادي الاهلي الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي لحقت بهما، حيث يعاني اللاعبان من إصابات عضلية، ويخضعان حاليًا لبرنامج تأهيلي من أجل العودة للمباريات.

وكان النادي الاهلي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على فريق طلائع الجيش برباعية دون رد، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي بيراميدز صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، حصدها الفريق من 25 مباراة، فيما يأتي الاهلي في الوصافة برصيد 51 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 21 مباراة.