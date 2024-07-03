10 مباريات نارية في 30 يوما.. جدول مباريات الاهلي القادمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لدخول مرحلة حاسمة في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، حيث سيخوض عشر مباريات خلال 30 يومًا بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي نظيره الداخلية غدًا الخميس الموافق 4 يوليو الجاري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، ثم يواجه الأهلي طلائع الجيش يوم 8 يوليو الجاري، وبعدها يواجه بيراميدز يوم 12 يوليو في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز.

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ثم يواجه الاهلي نظيره فيوتشر يوم 16 يوليو الجاري ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الاهلي ضد الألومنيو يوم 19 يوليو بدور الـ32 من بطولة كأس مصر.

الاهلي ضد بيراميدز يوم 22 يوليو الجاري.

الاهلي ضد المصري يوم 26 يوليو الجاري، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

الاهلي ضد سيراميكا كيلوباترا يوم 29 يوليو الجاري.

الاهلي ضد البنك الأهلي يوم 1 أغسطس المقبل.

الاهلي ضد المقاولون العرب يوم 4 أغسطس.