صدمة لـ ميكالي قبل أولمبياد باريس 2024

تلقى البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأول صدمة قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد رفض ناديي الاتحاد السعودي والوكرة القطري السماح للثنائي أحمد حجازي وحمدي فتحي الانضمام للمنتخب الأوليمبي ضمن الثلاثي فوق السن.

وطلب ميكالي ضم الثنائي أحمد حجازي وحمدي فتحي من اتحاد جدة السعودي والوكرة القطري، وذلك لتدعيم المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة 2024.

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وأكد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن رفض ناديي اتحاد جدة والوكرة القطري انضمام حجازي وحمدي فتحي للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس المقبلة.

وكانت محاولات اتحاد الكرة لضم محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه ومصطفى محمد للمنتخب الاوليمبي في أولمبياد باريس القادمة قد باءت بالفشل؛ وذلك بعد رفض أنديتهم السماح لهم بالمشاركة في البطولة.

وما زال أسماء الثلاثي فوق السن المرشحة للانضمام إلى المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس لم يحسم منها سوى اسم واحد فقط وهو أحمد سيد زيزو.

ويرفض النادي الاهلي انضمام الثنائي محمد عبد المنعم وإمام عاشور للمنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024، كما يرفض نادي بيراميدز انضمام مصطفى فتحي، خاصة وأن البطولة ستلعب في الفترة الحاسمة للقب الدوري المصري الممتاز.