رونالدو خارج التشكيل المثالي لثمن نهائي كأس أمم أوروبا

اختتمت أمس مباريات دور الـ16 من كأس أمم أوروبا، والتي أسفرت عن تأهل ثمانية منتخبات تستعد لخوض دور ربع نهائي البطولة.

وانطلقت بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” في ألمانيا منذ يوم 14 يونيو الماضي وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

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وحسب موقع هوسكوورد العالمي فإن البرتغال سيطرت على التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس أمم أوروبا بثلاثة لاعبين، حيث جاء التشكيل المثالي لدور الـ16 من كأس أمم أوروبا كالتالي..

حراسة المرمى: دييجو كوستا (البرتغال).

خط الدفاع: نونو مينديز (البرتغال)، نيكو شكولتيربريك (ألمانيا)، ميريه ديميرال (تركيا)، ستيفان بوش (النمسا).

خط الوسط: نيكو ويليامز (إسبانيا)، جواو بالينيا (البرتغال)، فابيان رويز (إسبانيا)، لامين يامال (إسبانيا).

خط الهجوم: أردا جولر (تركيا)، كاي هافيرتز (ألمانيا).

مواعيد مباريات ربع نهائي يورو 2024

ومن المقرر أن تلعب مباريات دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا كالتالي..

الجمعة، 5 يوليو 2024

إسبانيا ضد ألمانيا، حيث تلعب المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

فرنسا ضد البرتغال، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

السبت، 6 يوليو 2024

إنجلترا ضد سويسرا، الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

هولندا ضد تركيا، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.