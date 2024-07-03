الاهلي يقترب من ضم مهاجم إفريقي جديد

كشف أحمد حسن، نجم الاهلي ومنتخب مصر الأسبق عن اقتراب مسئولو الأحمر في ضم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب قائد منتخب مصر الأسبق: “مصدر.. الاهلي اقترب من التعاقد مع مهاجم إفريقي، وفرض سياج من السرية في المفاوضات بعد موافقة كولر”.

اقرأ أيضًا: 10 مليون دولار.. عرض سعودي ضخم لرحيل كولر عن الاهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لدخول مرحلة حاسمة في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، حيث سيخوض عشر مباريات خلال 30 يومًا بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي نظيره الداخلية غدًا الخميس الموافق 4 يوليو الجاري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، ثم يواجه الأهلي طلائع الجيش يوم 8 يوليو الجاري، وبعدها يواجه بيراميدز يوم 12 يوليو في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز

ثم يواجه النادي الاهلي نظيره فيوتشر يوم 16 يوليو الجاري ضمن مباريات بطولة الدوري المصري، وبعدها يواجه الألومنيوم يوم 19 يوليو الجاري ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ثم يواجه بيراميدز مرة أخرى يوم 22 يوليو الجاري، ويختتم مبارياته بمواجهة المقاولون العرب يوم 4 أغسطس المقبل.