بينهم 9 إصابات.. غياب 14 لاعبا عن الزمالك أمام فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يغيب عن الفريق الأول لنادي الزمالك، 14 لاعبا، خلال مواجهة نظيره فاركو، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام فاركو، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل فريق الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، بعد خوض 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 وخسر في 7 وتعادل في 4 مباريات.

غياب 14 لاعبا عن الزمالك

ويفقد الزمالك خلال مواجهة اليوم أمام فاركو 14 لاعبا لأسباب مختلفة وهم:

-أحمد فتوح: إصابة

-محمود علاء: رحل

-ياسر حمد: رحل

-محمد أشرف روقا: عقوبة من المدرب

-سيف الجزيري: إصابة

-مصطفى الزناري: إصابة

-سامسون: هروب

-محمود شيكابالا: إصابة

-سيف جعفر: إصابة

-ناصر منسي: إصابة

-مهاب ياسر: عدم جاهزية

-محمود الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد حمدي: إصابة بالرباط الصليبي

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