مصدر لـ"الخليج 365": إمام عاشور يتمسك بالانضمام للمنتخب الأولمبي.. وهذا موقف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:



كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، تمسك اللاعب بالانضمام إلى المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تم إبلاغ إمام عاشور بشكل رسمي، بأنه ضمن الثلاثي الكبار في المنتخب الأولمبي، قبل أن رفض الأهلي انضمام لاعبيه نظرا للمشاركة في الدوري المصري".

وأتم المصدر تصريحاته: "إمام عاشور تحدث مع مسؤولي النادي الأهلي، وأبلغهم برغبته في المشاركة بالأولمبياد، ولكن الأهلي مصمم على عدم ترك أي لاعب للمنتخب الأولمبي نظرا لأهمية المرحلة الحالية وضغط المباريات والمنافسة على الدوري".