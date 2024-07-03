شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد إيبا يقود هجوم مودرن سبورت أمام بلدية المحلة بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض بعد قليل مواجهة فريق بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى NILE" على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الاسبوع الـ29 .

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: باسم علي، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد محمود، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع

هجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، محمود رزق ، عمر وائل، عبد الكبير الوادي ، علي ياسر ، أحمد عاطف ، أحمد كباكا، طارق طه، محمود شعبان.

ويقع مودرن سبورت في المركز السادس برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، ويطمح في الابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة التي تقوده للهبوط والابتعاد عن دوي الأضواء والشهرة.