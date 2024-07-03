شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يضع شعاره ولونه الجديد على حافلة الفريق قبل لقاء بلدية المحلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصل فريق مودرن سبورت إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة بلدية المحلة بالدوري، وظهر الفريق في ثوب جديد وكذلك حافلة نقل اللاعبين، بعد وضع الشعار الجديد عليها والذي اتخذ اللون الأخضر.

وظهر فريق مودرن فيوتشر "سابقاً" باسمه الجديد مودرن سبورت، بعدما أعلن مجلس إدارة نادى مودرن فيوتشر عن تحويل اسمه إلى "مودرن سبورت" بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادى وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد 117 فى 27 مايو 2024.

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق بلدية المحلة بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: باسم علي، خالد رضا ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، محمد محمود، عمرو السيسي، محمد صادق، علي زعزع

هجوم: أرنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد طارق، محمود رزق ، عمر وائل، عبد الكبير الوادي ، علي ياسر ، أحمد عاطف ، أحمد كباكا، طارق طه، محمود شعبان

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة الرابعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق بلدية المحلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الاسبوع ال٢٩ من دوري نايل.

طلعت يوسف المدير الفنى لفريق مودرن سبورت

حافلة فريق مودرن سبورت

حافلة الفريق بالشكل الجديد