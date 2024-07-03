شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الزمالك و فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، مواجهة قوية مع نظيره فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة دورى nile.

ج..يحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 23 هدف.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 40 هدف.

ج..فاز الزمالك على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين بأخر ظهور فى المسابقة، فيما خسر فاركو من الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

ج ..التقى الزمالك مع فاركو فى 7 لقاءات قبل مباراة الليلة بواقع 5 مباريات بالدورى المصري ولقاء بكأس مصر ولقاء بكأس الرابطة ، حقق الفارس الابيض 3 انتصارات وحقق الفريق البرتقالى فوزين وانتهت مباراتين بالتعادل ، وسجل هجوم الزمالك 10 أهداف واكتفى هجوم فاركو بستة أهداف.

انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

ج..يعانى الزمالك من عدة إصابات قبل مواجهة فاركو، على رأسها محمود عبد الرازق شيكابالا، سيف الجزيرى، أحمد فتوح ،ناصر منسى، مصطفى الزنارى، سيف جعفر، حيث يعانى شيكابالا من مزق فى العضلة الامامية، و الجزيرى اصابة فى الخلفية، فتوح الإصابة فى الكاحل، جعفر ومنسى و الزنارى العضلة الخلفية، هذا بخلاف اصابة محمد حمدى الونش ومحمد عبد الشافى واحمد حمدى بالرباط الصليبى. ماذا قال جوميز للاعبى الزمالك قبل مواجهة فاركو ؟ ج..حذر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لاعبيه من التهاون أمام مرمى المنافس، أوالتسرع فى إنهاء الهجمات، وطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك فريق فاركو ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط،والتقدم فى جدول ترتيب الدورى.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى فاركو تنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.