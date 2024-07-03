شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة فاركو الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يخوض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، تحديا جديدا عندما يواجه فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة دورى nile.



أرقام جوميز مع الزمالك

أرقام جوميز مع الزمالك

لعب الزمالك تحت قيادة البرتغالى جوزيه جوميز 23 مباراة حقق 13 فوزا وأربعة تعادلات وتلقى الخسارة 6 مرات وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا وتوج مع الفارس الأبيض ببطولة الكونفدرالية.

ويعانى الزمالك من عدة إصابات قبل مواجهة فاركو، على رأسها محمود عبد الرازق شيكابالا، سيف الجزيرى، أحمد فتوح،ناصر منسى، مصطفى الزنارى، سيف جعفر، حيث يعانى شيكابالا من مزق فى العضلة الامامية، والجزيرى اصابة فى الخلفية، فتوح الإصابة فى الكاحل، جعفر ومنسى والزنارى العضلة الخلفية، هذا بخلاف اصابة محمد حمدى الونش ومحمد عبد الشافى واحمد حمدى بالرباط الصليبى.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباريات بتشكيل مكون من محمد صبحى فى حراسة المرمى، عمر جابر، محمد شحاتة، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثى فى خط الدفاع، بينما عبدالله السعيد وناصر ماهر ونبيل عماد دونحا فى خط الوسط، على أن يشارك زيزو ويوسف أوباما ومصطفى شلبى فى الهجوم.