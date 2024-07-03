شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يعلن تشكيل بلدية المحلة لمواجهة مودرن سبورت بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد كشري المدير الفني لفريق بلدية المحلة التشكيل الاساسى استعدادا لمواجهة مودرن سبورت ضمن مواجهات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الممتاز "دورى NILE" والتى تقام بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى.

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. أحمد حسين.

خط الدفاع .. هشام شعبان ، أحمد العش ، السيد عوض ، نور الزمورى.

خط الوسط .. يوسف حسن ، كهربا ، إبراهيم شتا ، ماجد هانى.

الهجوم .. حسام أشرف ، محمد أميسى.

ويقع مودرن سبورت في المركز السادس برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة، ويطمح في الابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة التي تقوده للهبوط والابتعاد عن دوي الأضواء والشهرة.