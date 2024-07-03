شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،رابطة الأندية تبدأ إعداد تصور الشكل الجديد للدورى فى الموسم القادم،سكاوتنج الأهلى ترشح يسري وحيد لتدعيم كتيبة كولر فى الصيف .

بدأت رابطة الأندية في إعداد تصور الشكل الجديد لمسابقة الدوري في الموسم المقبل، قبل عرضها على الأندية بعد نهاية هذا الموسم، حيث تم الاستقرار على تغيير نظام المسابقة للهروب من فخ تلاحم المواسم الذي تعانى منه الكرة المصرية خلال السنوات الخمسة الماضية.

منتخب مصر الأولمبى يرسل قائمته النهائية للأولمبياد.. اليوم

يفقد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى 11 لاعبا خلال مباراة فريقه أمام سيراميكا المقرر لها اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من دورى Nile.

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفندق استعدادا لمباراته ضد الداخلية على استاد القاهرة في ختام منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.