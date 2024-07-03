بيراميدز مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال إفريقيا النسخة القادمة لهذا السبب

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مهددًا بعدم المشاركة في دوري أبطال افريقيا الموسم المقبل رغم حصوله على الرخصة في الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك بسبب شكوى نادي نجوم المستقبل التي قدمها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

وبدأ الاتحاد الإفريقي في التحقيق في صحة رخصة نادي بيراميدز والذي قد يسفر عنه استبعاده من النسخة المقبلة في دوري الأبطال.

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وكان فريق بيراميدز قد ضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، في ظل تصدره جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي.

ويتواجد بيراميدز في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة بعدما لعب26 مباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين 8 يوليو.